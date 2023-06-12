Alanyaspor'a kaleci takviyesi Altınordu'dan

Gelecek sezon için kadrosunda önemli bir değişiklik yapmayı planlayan Alanyaspor, kalesi için de yoğun bir çalışma yapıyor. Pek çok ismi listesinde barındıran Turuncu-Yeşillilerin, TFF 1. Lig'e veda eden Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar'ı istediği öne sürüldü.



2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı kaleci için Süper Lig'den Alanyaspor'un yanı sıra İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın da devrede olduğu ifade edildi.



MAÇ BAŞINA 3.5 KURTARIŞ



Başarılı kaleci, 1. Lig'de maç başına yaptığı 3,5 kurtarışla bu alanda en iyi 3. kaleci olmayı başardı. İzmir temsilcisinin genç file bekçisini bu alanda geçen kaleciler ise Tuzlaspor kaleci Kurtuluş Yurt (4) ile Sakaryaspor kalecisi Cihan Topaloğlu (3,6) oldu. Ali Emre Yanar, bu sezon 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.



32 MAÇTA 50 GOL YEDİ



İzmir ekibinin bonservis bedeliyle göndermeyi planladığı Ali Emre Yanar, bu sezon 32 maçta kaleyi korudu. Bu sezon ligde oynanan sadece 4 maçta sahaya çıkmayan başarılı eldiven, 2 bin 835 dakika kalesini korurken, 50 kez topu filelerinden çıkardı. 4 maçta ise rakiplerine geçit vermedi. (Lider Antalya)





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