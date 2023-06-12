Alanyaspor'a Brezilyalı yıldız kanat

Spor Toto Süper Ligi 41 puanla tamamlayarak mücadele verdiği 7 sezon arasında en kötü puan ortalamasını yakalayan Corendon Alanyaspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı.



Alanyaspor'un, Palmeiras'tan Carlos Eduardo ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Yeni Alanya gazetesinin haberine göre 31 Aralık'ta sözleşmesini tamamlayacak 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla Corendon Alanyaspor 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun bonservisinin yüzde 20'lik hakkı Brezilya ekibinde olacak.



5.5 MİLYONA TRANFER OLMUŞTU



2018-2019 sezonunda 5.5 milyon Euro karşılığında Palmeiras'a transfer olan deneyimli futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Portekiz ekiplerinden Estoril'de geçirdi.



13 MAÇTA 2 GOL ATTI



13 maçta 724 dakika sahada kalan Eduardo, 2 kez gol sevinci yaşadı. (Yeni Alanya)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ