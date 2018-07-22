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Alanyaspor 7 attı, Bobo siftah yaptı!

Alanyaspor, hazırlık maçında Sumqayit'i 7-0 yenerken yeni transfer Bobo, Alanyaspor'daki ilk golünü kaydetti.

Kaynak: AA
Alanyaspor 7 attı, Bobo siftah yaptı!
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22 Temmuz 2018 19:33
Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, hazırlık maçında Azerbaycan'ın Sumqayit ekibini 7-0 yendi. 

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Alanyaspor'un gollerini 6. dakikada Lucas Villafanez, 42. dakikada Bobo, 49. dakikada Efecan Karaca, 55. dakikada Djalma Campos, 74. dakikada Emre Güral, 77. dakikada Hasan Ayaroğlu ve 89. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

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