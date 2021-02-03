Alanyaspor, 3 puanı kaçırdığı için üzgün

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu belirtti.



Üst üste maçlar oynayarak Kayseri'ye geldiklerini aktaran Tokatlı, "Bu maçta rotasyonlu bir kadroyu tercih ettik. Oynanan oyundan, verilen mücadeleden, oyuncularımızın ne kadar hazır olduklarını görmekten mutluyuz." diye konuştu.



"İçeride, dışarıda kendi oyununu oynayan, oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir oyun yapısıyla oynuyoruz." diyen Tokatlı, "Hiç beklemediğimiz bir anda, kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golden sonra yapılan değişiklikler, gösterilen reaksiyon, arkasından kaçan galibiyet tabii bizleri üzse de deplasmanda alınan 1 puan da neticede şu ortamda bizi sevindirdi. Dışarıda iki beraberlik, içeride iki galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni bir çıkış demektir. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



