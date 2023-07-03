Alanyaspor, 12 oyuncuyla yollarını ayırdı

Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren 12 oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, 12 oyuncuyla yollarını ayırdı
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03 Temmuz 2023 14:59
Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren 12 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan Yardımcı, Koulouris ve Ahmed Hassan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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