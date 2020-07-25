Alanya'dan Welinton için Kartal'a karşı teklif

Beşiktaş, Welinton transferi için Alanyaspor ile görüşmeye devam ederken Akdeniz temsilcisinden karşı teklif geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Alanya'dan Welinton için Kartal'a karşı teklif
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25 Temmuz 2020 12:11
Welinton'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu futbolcuya karşılık Umut Nayir, Tyler Boyd ve Mirin isimlerini masaya getirdi. Ancak Aytemiz Alanyaspor, öncelikle Rıdvan Yılmaz'ı talep etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi bu isteği kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Akdeniz temsilcisi sezonu Sivasspor'da kiralık geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte istedi.

Siyah-beyazlı yönetimin konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşeceği ve sonrasında Alanyaspor'a yanıt vereceği belirtildi.



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