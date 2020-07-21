Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş ile anlaşan Fabrice N'Sakala ile ilgili konuştu.



Oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp anlaşmadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, bu durumun gelecek günlerde belli olacağını söyledi. Nsakala'nın isterse kalıp, isterse de gidebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendisine teklifimizi yapmıştık. Anlaşma noktasına kadar da gelmiştik ve istediği rakamları kendisine vermiştik ama daha sonra tabii ki geri adım attı. Şu anda maçlar devam ediyor. Neticesinde kupa maçları bitinceye kadar bizim futbolcumuz. Kupa maçı bittikten sonra kendisiyle tekrar oturup konuşuruz. Kalmak istiyorsa kalır. Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten."



Öte yandan ALTSO Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerinin Nsakala'nın Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği yönündeki sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz futbolcuyla anlaşma aşamasına geldik ama büyük takımlar kancayı takınca, büyük takımlara herkes gitmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"DJALMA CAMPOS AYRILDI"



Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi biten 10 futbolcunun hatırlatılması üzerine ise Çavuşoğlu, hepsinin kulüpte kalmasını istediklerini ifade etti. Oyunculardan Djalma Campos'un kulüpten tamamen ayrıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Mevcut oynayan ve sözleşmesi biten oyuncularımızla alakalı, oyuncuların tabii ki kulübümüzde kalmasını isteriz. Gitmek isteyenlere de teşekkür eder, isteyenleri göndeririz, onların yerine yenileri gelir. Her zaman olduğu gibi futbolun içerisinde giden veya gelenler olur." diye konuştu.















