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Alanya'dan Galatasaray'a şok Emre Akbaba yanıtı

Alanyaspor, Emre Akbaba için Galatasaray'dan net 5 milyon euro bonservis ücreti talep etti.

Kaynak: Sabah
Alanya'dan Galatasaray'a şok Emre Akbaba yanıtı
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19 Temmuz 2018 06:26
Galatasaray Emre Akbaba'yı istiyor, Emre sarı-kırmızılı formanın hayalini kuruyor ancak Alanyaspor bu transfere izin vermiyor.

UEFA kararı yüzünden yüksek bonservis harcaması yapamayan Aslan'ın Emre için ayırdığı bütçe 2 milyon Euro+Tolga Ciğerci. Ancak bu teklifi Alanya jet hızıyla reddetti.

Alanyaspor, G.Saray'a acı haberi şu sözlerle verdi: "Emre'yi satarız, Tolga Ciğerci'yi almayız.'' Sarı-kırmızılı takımda 2 milyon Euro garanti paraya oynayan Tolga'ya bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını dile getiren Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki Emre Akbaba için son fiyatı belirledi: Takas olmadan net 5 milyon Euro bonservis ücreti...

KAPI GİBİ SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'da kampa götürülmeyen Tarık Çamdal, tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu dün Belgrad Ormanı'nda yaptığı çalışmadan video paylaştı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak kulüp bulacaklarını söylese de Tarık için kapıyı çalan kimse çıkmadı. Bunun nedeni Tarık'ın sözleşmesindeki ağır şartlar... 2018-19 sezonu için 1 milyon 605 bin Euro garanti ücreti olan 27 yaşındaki oyuncu, parasını 1 Haziran'dan geçerli 5.4 Euro kurundan alma hakkına sahip.



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