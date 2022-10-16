Alanya Triatlon Yarışları'nın 31.'si Avrupa Kupası'yla sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 31. Alanya Triatlon Yarışları, Avrupa Kupası'yla sona erdi.



Galip Dere Plajı'nda devam eden organizasyon, Alanya Sprint Triatlon Türkiye Kupası Yaş Grupları Finali'yle başladı. Ardından elit kadınlar ve erkeklerde Avrupa Kupası yarışları yapıldı.



Avrupa Kupası'nda sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.



Yarış sonunda elit kadınlar kategorisinde Almanya'dan Lisa Tersch 59 dakika 16 saniye ile birinci, İngiltere'den Sophia Green 1 saatlik süre ile ikinci ve Fransa'dan Candice Denizot 1 saat 1 saniye ile üçüncü oldu.



Elit erkekler kategorisinde ise İsviçre'den Adrien Briffod 53 dakika 1 saniye ile birinciliği, Fransa'dan Yanis Seguin 53 dakika 6 saniye ile ikinciliği ve yine aynı ülkeden Theo Texereau 53 dakika 8 saniye ile üçüncülüğü elde etti.



Türkiye Kupası Yaş Grupları Finali de yapıldı



Alanya Sprint Triatlon Türkiye Kupası Yaş Grupları Finali'nde ise kadınlarda 20-24 yaşta İlkem Gökçe, 25-29 yaşta Mine Devrim, 30-34 yaşta Ece Calp, 35-39 yaşta Merve Önler, 40-44 yaşta Özlem Kaplan, 45-49 yaşta Cevlan Ertuğrul, 50-54 yaşta Suna Yılmaz ve 55-59 yaşta Hediye Tama birinci oldu.



Erkeklerde ise 20-24 yaşta Ege Çakır, 25-29 yaşta Eyüpcan Genç, 30-34 yaşta Metin Akbaba, 35-39 yaşta Barış İlhan, 40-44 yaşta Oleg Astanin, 45-49 yaşta Şevki Ahcıhoca, 50-54 yaşta Cevat Candemir, 55-59 yaşta Ufuk Hizaraslan, 60-64 yaşta Adnan Erim, 65-69 yaşta Erhan Turan ve 70-74 yaşta Werner Ammann yarışı birinci tamamladı.



Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün güzel havada gerçekleşen Paratriatlon Dünya Kupası'nda ilk kez madalya aldıklarını söyledi. Uğurcan Özer'in Dünya Kupası'nda 3'üncü olduğunu hatırlatan Yalçınkaya, "Genel anlamda bizim için çok başarılı geçen bir organizasyon oldu. Geçen yıl buradaki organizasyonlar Avrupa'daki en iyi organizasyon ödülünü almıştı. Bu yıl çıtayı yükselttiğimizi gelen delegeler söylüyor." dedi.



Avrupa Kupası ve Türkiye Yaş Grupları Finali'ni de bugün hava muhalefetine rağmen başarılı bir şekilde yaptıklarını anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:



"Ciddi bir hava muhalefeti ile başladı. Yağmur ve fırtınalı ortamda dağılan parkuru tekrar kurduk. Zor hava şartlarında yarışlar başladı. Yarışlar bitene kadar hava şartları iyi değildi. Kazasız belasız ve keyifli geçen bir organizasyon oldu. Sporcularımız hava şartlarıyla da mücadele etti. Bu triatlonun doğasında var. Bu Alanya'ya yakışır kalitede bir organizasyon oldu. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim."





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