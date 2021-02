Alanya Galatasaray izle link bein sports, canlı izle

[Sözcü🗞️] Galatasaray'da Fatih Terim, Onyekuru ve Muhammed'in opsiyonlarının sezon bitmeden kullanılmasını istedi https://t.co/irkuSGdEW3



— Sporx (@sporx) February 20, 2021

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya talip olan 3 İtalyan ekibinden 2'sinin Avrupa Kupaları macerasının devam ettiği belirtiliyor.#ucl ve #uel macerası devam eden İtalyan kulüpleri:



✅Juventus

✅Lazio

✅Atalanta

✅Milan

✅Roma

✅Napoli pic.twitter.com/gQ7YLB3arp



— Sporx (@sporx) February 19, 2021

Süper Lig'in 26 . haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'da Emre Taşdemir, Saracchi, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden ve Antalya kampına dahil edilen Feghouli'nin de bu maçta riske edilmemesi bekleniyor.Galatasaray'da UEFA ile olan FFP anlaşması sezon sonu bitecek. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin limit sistemi ile yola devam edecek ancak transferde daha aktif bir duruma gelecek. Fatih Terim ise iki oyuncuya öncelik veriyor. Bu isimler, 4 milyon 350 bin Euro satın alma opsiyonu bulunan Henry Onyekuru ve 4 milyon dolarlık satın alma bedeli olan Mustafa Muhammed Terim, devre arası kiralanan iki ismin tapularının bir an önce alınmasını istiyor. Yöneticilerle yaptığı konuşmada düşüncelerini paylaşan Fatih Terim, "Her sene başı kim kalacak kim gidecek belirsizliği yaşıyoruz" dedi ve bu durumun takıma zarar verdiğini vurguladı. Yeni sezon bütçesi yapılırken Onyekuru ve Muhammed'e mutlaka alan açılması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Hem onlar kendilerini Galatasaray'a ait hissedip sadece sahaya odaklanmalı hem de bizim kafamız rahat etmeli" ifadesini kullandı.Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın dönüşü sonrasında Süper Lig'de puan kaybetmedi. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü. Sakatlıktan kurtulduktan sonra 6 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Alanya temsilcisi ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi. İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti. İlk devreki maçta da son saniye golüyle rakibine karşı 2-1 kaybeden İmparator, bu kez hata istemiyor. Kritik maç öncesi öğrencilerini uyaran deneyimli teknik adamın, "Rakibimizin ne kadar tehlikeli olduğunu bu sezon 2 maçta da gördük. Ancak bu sefer kazanıp şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstermeliyiz. Hem kupanın hem de ilk yarıda kaybettiğiniz maçların rövanşını bu maçta alın ve taraftarı mutlu edin" ifadelerini kullandığı kaydedildi Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti. Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.Bir dönem Türkiye'de de forma giyen ve şu anda ülkesi Mısır'da yorumculuk yapan Ahmed Belal, hakaretler eşliğinde, "Muhammed, Galatasaray'a giderek parayı tercih etti. Ailesi de bu işte rol oynadı." deyince sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gazabına uğradı. Mısır basını, Ahmed Belal'e sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların attığı mesajları paylaştı ve "Muhammed'in arkasında 30 milyon Türk var." diye yazdı. Bazı taraftarlar, Ahmed Belal yerine yanlışlıkla bir başka spor yorumcusu Bilal Allam'a tepki gösterdi. Allam bunun üzerine, "Mustafa Muhammed hakkında konuşan kişi kesinlikle ben değilim. Onu çok seviyorum. Lütfen bana tepki göstermeyin." mesajını yayınladı. Ahmed Belal'e ise ölüm tehditlerine varan mesajlar gönderildi. Mısır basını, "Mustafa Muhammed'e Galatasaray'da bu kadar kısa sürede sahip çıkılması gerçekten inanılmaz." yorumunda bulundu.Galatasaray hem sezon başı hem devre arası Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübünden vize çıkmadı. Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak. UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak. Kaan Ayhan, geçtiğimzi günlerde Twitch canlı yayınında, "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullanmıştı Schalke altyapısından başlayan futbol hayatı, mavi-beyazlı ekipten Eintracht Frankfurt'a; oradan Fortuna Düsseldorf'a uzanan Kaan Ayhan, son olarak Çizme'nin yolunu tutmuş ve yeşil-siyahlı ekibin kadrosuna katılmıştı. Deneyimli futbolcu Sassuolo'da bu sezon 15 Serie A maçında forma giydi. (Takvim)Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Alanyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi. Alanyaspor bu sezon çıktığı 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya İtalyan kulüplerinden teklif yapıldığı iddia edildi. İtalyan basını, Taylan Antalyalı'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu belirtilirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Serie A kulübünün talip olduğunu, bu kulüplerden 2'sinin ise Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Galatasaray 11'inin değişilmez ismi olan Antalyalı, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist üretti. Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam eden İtalyan kulüpleri Juventus, Lazio, Atalanta, Milan, Roma ve Napoli olarak görülüyor.12 oyuncuyla sözleşmesi sona erecek Galatasaray'da yönetim, A Takım bütçesinde 15 milyon Euro tasarrufa gidebilmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak Fernando Muslera'yı belirledi. 3 milyon 575 bin Euro garanti ücrete sahip Muslera'ya yeni sezonda 2.5 milyon Euro ödenecek. Yeni transferlerin hiçbiri de bundan sonra 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden fazla kazanmayacak. 5 milyon Euro alan Falcao sezon sonu gönderilecek. 3.3 milyon Euro'ya oynayan Belhanda 1.5 milyon Euro'yu kabul ederse takımda kalacak. Mustafa Muhammed'in yeni sezonda maaşı 725 bin dolar. Yazın bonservisi alınacak Onyekuru'nun ücreti 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek. Yeni sağ bek Yedlin 1 milyon 150 bin Euro kazanacak. 2021-22 sezonunda Galatasaray'da 2.5 milyon Euro alacak kaleci Muslera'yı geçen tek isim mevcut sözleşmesi devam ettiği için Feghouli olacak. 31 yaşındaki Cezayirli yıldızdan 3.8 milyon Euro garanti parasında yüzde 15 indirime gitmesi istenecek. İstanbul'da mutlu olan ve 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Feghouli'nin de indirim isteğine sıcak bakacağı tahmin ediliyor. (Sabah)İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor ile deplasmanda çıktığı 4 maçın 2'sini kazandı. Bir maçı ev sahibi ekip üstün bitirirken 1 mücadele de berabere sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor 9 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı. Alanyaspor, sahasındaki son 2 maçta rakibine yenilmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda turuncu-yeşilli takımın 5 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verebildi.Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta 49 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 53 gollü Beşiktaş'ın ardından ligin en çok gol atan 2. takımı oldu. Kalesinde ise sadece 19 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, bu alanda da ligin en iyisi olarak dikkati çekti.Ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Aytemiz Alanyaspor maçında Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra 3 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki santrfor, bu müsabakaların tamamında gol attı. Ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muhammed, kupada da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Genç golcü, Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da gol atarak serisini devam ettirmeyi hedefliyor.Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe'nin yıldızları transfer gündeminden düşmüyor. Ara transfer dönemi henüz geride kalmasına rağmen sezon sonu için çalışmalarına hız veren şampiyon adayı Galatasaray, Göz- Göz yıldızlarına gözünü dikti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İzmir ekibinin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı özel olarak izletmesinin ardından, Aslan'ın bir başka hedefi stoper Alpaslan Öztürk oldu. Sakatlık dönemini atlatıp yeniden on bire dönen 27 yaşındaki başarılı savunmacı için G.Saray devreye girdi. Bu sezon iki kez sakatlık yaşadığı için istikrar sağlayamayan ancak on bire döndüğü Başakşehir maçında performansıyla göz dolduran Alpaslan için bu kez G.Saray çok ısrarcı. Sezon başında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ısrarla kadrosuna katmak istediği futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray da bu avantajı kullanarak futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmenin hesabını yapıyor. Göztepe yönetimi de bu gelişme üzerine elini çabuk tutup kadroda tutmak istediği yıldızına yeni sözleşme önerecek. Daha önce F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Alpaslan'ın geleceğine nasıl yön vereceği merak konusu.Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Bareiro, Efecan, Davidson, BabacarMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Belhanda, Onyekuru, MohamedGalatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 6, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, Alanya temsilcisiyle yaptığı ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Ligdeki son 2 randevuda ise gülen taraf Alanyaspor oldu. Geride kalan 9 maçta sarı-kırmızılı takımın 23 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.