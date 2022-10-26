Alanya'da Plaj Futbolu Süper Final heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri 14 takımdan 210 sporcunun katılımıyla başladı.



Türkiye Bölgesel Lig Etaplarının birincilerinden oluşan Süper Finallerinin ilk gününde City Line Alanya Belediyespor ile Ülküspor karşılaştı. Kum sahadan Line Alanya Belediyespor 20-2 galibiyetle ayrıldı. Günün devamında ise Sakarya Büyükşehir takımı, Tospatıoğlu Ballıcaspor takımını 4-3 yenerken, Yeniyolspor takımı, Arsuz Belediyespor takımını 6-4 galip geldi. Günün son karşılaşmasında ise Ömeroğulları Erciş Spor, Recos Denizköy Spor takımını 18-1 yenerek günü tamamladı.



3 gün sürecek karşılaşmaların ardından puan alan takımlar 29 Ekim'de çeyrek final, 30 Ekim'de yarı final ve 31 Ekim'de de finalde karşılaşacak. Turnuvanın şampiyonu ise Türkiye Şampiyonu olarak Plaj Futbolu Şampiyonlar Lig'inde Türkiye'yi temsil edecek.





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