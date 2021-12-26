Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Mücadelede Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile 57. dakikada öne geçerken, Fatih Karagümrük bu gole 70. dakikada Aleksandar Pesic ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 28, Fatih Karagümrük ise 27 puanla ligin ilk yarısını tamamladı.



Ligin ikinci yarısının ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir ile karşılacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahsı içine gönderdiği ortayı Diedhiou ayak içiyle geriye çıkardı. Ceza sahası yayı çizgisi yakınından Umut Güneş'in gelişine vurduğu top, defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.



24. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Pesic, topla girdiği ceza sahasında dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'dan dönen topu, defans oyuncuları uzaklaştırdı.



38. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün kısa kullandığı köşe atışında Jimmy Durmaz ceza sahası içine ortaladı. Salih Dursun'un yükselerek vurduğu kafa topu üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Viviano parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.



57. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Davidson'un pasında Efkan Bekiroğlu, ceza yayının dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Yerden seken top ağlarla buluştu: 1-0



69. dakikada orta alanda topla buluşan Biglia'nın gönderdiği derin pasta Borini, ceza sahası içinde kontrol ettiği meşin yuvarlağı uzak köşeye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.



70. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sol kanattan Balkovec'in ceza sahasına ortasında ön bölüme doğru hareketlenen Pesic'in topuğuyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 1-1



88. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Babacar'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Novais (Dk. 81 Fatih Aksoy), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Emre Akbaba), Davidson (Dk. 81 Candeias), Efecan Karaca, Diedhiou (Dk. 73 Babacar)



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 31 Salih Dursun), Luckassen, Zukanovic, Adnan Uğur (Dk. 62 Erhun Aksel Öztümer), Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 46 Borini), Jimmy Durmaz (Dk. 83 Bahattin Berke Demircan), Tunay Torun (Dk. 62 Salibur), Pesic



Goller: Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 6 Jimmy Durmaz, Dk. 83 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)





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