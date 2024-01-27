Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Pendikspor, 78. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 82. dakikada Leroy Fer ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Alanyaspor 27, Pendikspor ise 23 puana yükseldi.



Alanyaspor ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



23. dakikada Pendikspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.



32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.



40. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



