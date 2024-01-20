Alanya'da ilginç an: 9 dakikada VAR'da karar çıkmadı!

Alanyaspor ile Rizespor karşısında ilginç bir an yaşandı. Alanyasporlu Efecan Karaca'nın attığı gol, VAR'da 9 dakika incelendi. Son olarak orta hakem Ali Şansalan pozisyonu ekranda izledi ve golü verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanya'da ilginç an: 9 dakikada VAR'da karar çıkmadı!
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20 Ocak 2024 17:42
Son güncelleme 20 Ocak 2024 17:48
Süper Lig'de Alanyaspor ile Rizepor arasındaki maçta ilginç bir an yaşandı.

Alanyaspor, 69. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Efecan Karaca ile durumu 1-1 yaptı.

Efecan Karaca'nın bu golü, olası ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.

VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.

Alanyaspor'un bu golü, Süper Lig'de en uzun süre incelenen pozisyon oldu.

Alanyaspor'un golü

Topun ağlara gidişi: 68:58
Santranın yapılışı: 79:08

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