Alanya'da düzenlenen hentbol turnuvası başladı

26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesinde start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanya'da düzenlenen hentbol turnuvası başladı
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05 Temmuz 2021 18:07
26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ile Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğinde Milli Egemenlik Stadı'nda düzenlenen turnuvada, 48 takımdan 650 sporcu mücadele ediyor.

Turnuva 9 Temmuz Cuma günü ödül töreniyle sona erecek.


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