Alanya'da ayrılık kararı: Ersun Yanal

Alanyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Alanya'da ayrılık kararı: Ersun Yanal
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19 Nisan 2023 16:44
Corendon Alanyaspor'da Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Başakşehir maçında göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılıyor.

Ligin 30. haftasında Galatasaray ile oynanan mücadelede sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılan turuncu yeşilli kulüpte yönetim, hükmen kazanılan Hatayspor maçı hariç 6 maçta sadece 4 puan toplayabilen 61 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrılmasına karar verdi.

Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor. [Yeni Alanya]

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