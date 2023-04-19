Alanya'da ayrılık kararı: Ersun Yanal

Corendon Alanyaspor'da Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Başakşehir maçında göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılıyor.



Ligin 30. haftasında Galatasaray ile oynanan mücadelede sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılan turuncu yeşilli kulüpte yönetim, hükmen kazanılan Hatayspor maçı hariç 6 maçta sadece 4 puan toplayabilen 61 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrılmasına karar verdi.



Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor. [Yeni Alanya]





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