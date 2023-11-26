Alanya canavarı Dries Mertens!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Alanyaspor'u yine boş geçmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alanya canavarı Dries Mertens!
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26 Kasım 2023 10:24
Dries Mertens, yine bir Alanyasporr maçında yıldızlaştı... Ligde en son Güney ekibine gol atan tecrübeli 10 numara, Alanyaspor filelerini 2 kez salladı.

Icardi'ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4'ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor'a atmıştı.

36 yaşındaki maestro, maçın ardından küçük oğluyla birlikte tribünlere üçlü çektirip, taraftarları coşturdu.

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