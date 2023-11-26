Alanya canavarı Dries Mertens!

Dries Mertens, yine bir Alanyasporr maçında yıldızlaştı... Ligde en son Güney ekibine gol atan tecrübeli 10 numara, Alanyaspor filelerini 2 kez salladı.
Icardi'ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4'ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor'a atmıştı.
36 yaşındaki maestro, maçın ardından küçük oğluyla birlikte tribünlere üçlü çektirip, taraftarları coşturdu.
Icardi'ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4'ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor'a atmıştı.
36 yaşındaki maestro, maçın ardından küçük oğluyla birlikte tribünlere üçlü çektirip, taraftarları coşturdu.
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