Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, 2. haftada Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu maç öncesinde yaşadığı bir tedirginlik ortaya çıktı.
HAVA ŞARTLARI FUTBOLCULARI ZORLAYACAK
Kayserispor galibiyetiyle sezonu açan siyah-beyazlılar, bu maçta kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor maçı öncesinde teknik heyeti düşündüren konu ise hava şartları olacak. Maç saatinde hava 35 derece, nem oranı ise yüzde 80'lerin üzerinde olacak.
SU MOLASI ZORUNLULUĞU
Öte yandan hava sıcaklıkları sebebiyle maçlarda yaşanacak duraklamalar için hakemlere gerekli uyarılar yapıldı. Futbolcuların sıvı ihtiyacının karşılanması için hakemler uygun anlarda su molası verecek. Alınacak bu tedbir, futbolcuları zorlu havada rahatlatacak.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
İki takım arasındaki maç 14 Ağustos Pazar günü (yarın) saat 21:45'te oynanacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un naklen yayınlanacağı maçta hakem Yasin Kol olacak. Maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeler dakika dakika Sporx'te olacak.
HAVA ŞARTLARI FUTBOLCULARI ZORLAYACAK
Kayserispor galibiyetiyle sezonu açan siyah-beyazlılar, bu maçta kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor maçı öncesinde teknik heyeti düşündüren konu ise hava şartları olacak. Maç saatinde hava 35 derece, nem oranı ise yüzde 80'lerin üzerinde olacak.
SU MOLASI ZORUNLULUĞU
Öte yandan hava sıcaklıkları sebebiyle maçlarda yaşanacak duraklamalar için hakemlere gerekli uyarılar yapıldı. Futbolcuların sıvı ihtiyacının karşılanması için hakemler uygun anlarda su molası verecek. Alınacak bu tedbir, futbolcuları zorlu havada rahatlatacak.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
İki takım arasındaki maç 14 Ağustos Pazar günü (yarın) saat 21:45'te oynanacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un naklen yayınlanacağı maçta hakem Yasin Kol olacak. Maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeler dakika dakika Sporx'te olacak.
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