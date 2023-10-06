Alanya Belediyespor şampiyon oldu

Alanya Belediyespor, 9. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanya Belediyespor şampiyon oldu
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06 Ekim 2023 20:53
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyonluğa Alanya Belediyespor uzandı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılımıyla düzenlenen turnuvanın son gününde 2 karşılaşma oynandı.

Günün müsabakalarında Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'u, Bigadiç Belediyespor da Arkas Spor'u aynı skorlarla 3-2 yendi.

Bu sonuçların ardından Alanya Belediyespor'un birinciliği elde ettiği turnuvada Antalya temsilcisini Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Arkas Spor takip etti.

Alanya Belediyespor'a kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, diğer takımlara katılım plaketlerini asbaşkan Gökhan Özyurtlu verdi.

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