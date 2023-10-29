29 Ekim

Alanya Belediyespor, Hatay'a set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanya Belediyespor, Hatay'a set vermedi!
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29 Ekim 2023 15:53
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Alanya Atatürk

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç, Umut Durur, İrfan Çetinkaya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Cüneyt Dağcı, Kovac, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Yusuf Eken, İsmail Koçak, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ))

Setler: 25-11, 25-19, 25-14

Süre: 66 dakika (19, 23, 24)

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