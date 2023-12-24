Alanya Belediyespor evinde rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Brand Group Alanya Belediyespor sahasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanya Belediyespor evinde rahat kazandı
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24 Aralık 2023 15:58
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sadettin Deneri, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Hoag, Onur Topbaşlı)

Setler: 25-20, 25-19, 34-32

Süre: 92 dakika (27, 24, 41)

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