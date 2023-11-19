Alanya Belediyespor evinde galip

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanya Belediyespor evinde galip
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19 Kasım 2023 17:01
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.
 Salon: Alanya Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Zeki Bocutcu, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Seganov (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Umut Durur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Abdulsamet Sineren)

Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Calvo, Abdullah Cam, Rırat Kantarcı)

Setler: 25-21, 17-25, 25-20, 25-21

Süre: 114 dakika (32, 26, 31, 25)

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