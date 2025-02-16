Alanya Belediyespor deplasmanda zorlanmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanya Belediyespor, 3-1 yendi.
Salon: Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Morales, Kemal Kayhan, Abreu, Panau, Fatih Eren Uğurlu, Arda Bostan, (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Mustafa Altay Demirci)
On Hotels Alanya Belediyespor: Halit Kurtuluş, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı (Burak Çevik, Ahmet Karataş, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz)
Setler: 25-19, 13-25, 23-25, 22-25
Süre: 116 dakika (27, 23, 34, 32)
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