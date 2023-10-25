Alanya Belediyespor deplasmanda kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Samet Baltacı)
Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlu, Umut Durur, Oğuzcan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)
Setler: 15-25, 25-15, 25-20, 20-25, 13-15
Süre: 127 dakika (22, 22, 29, 34, 20)
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Samet Baltacı)
Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlu, Umut Durur, Oğuzcan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)
Setler: 15-25, 25-15, 25-20, 20-25, 13-15
Süre: 127 dakika (22, 22, 29, 34, 20)