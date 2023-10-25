29 Ekim

Alanya Belediyespor deplasmanda kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Brand Group Alanya Belediyespor deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alanya Belediyespor deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2023 20:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Samet Baltacı)

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlu, Umut Durur, Oğuzcan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)

Setler: 15-25, 25-15, 25-20, 20-25, 13-15

Süre: 127 dakika (22, 22, 29, 34, 20)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery