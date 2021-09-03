Alanya, Adana Demir ve Karagümrük Akbaba'yı istiyor

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.



Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.



Trabzonspor'un yanı sıra Alanyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük de hem Galatasaray hem de Emre Akbaba ile görüşüyor.



