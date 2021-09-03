Alanya, Adana Demir ve Karagümrük Akbaba'yı istiyor

Trabzonspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray ile masada.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanya, Adana Demir ve Karagümrük Akbaba'yı istiyor
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03 Eylül 2021 14:10
Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor'un yanı sıra Alanyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük de hem Galatasaray hem de Emre Akbaba ile görüşüyor.


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