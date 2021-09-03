Alanya, Adana Demir ve Karagümrük Akbaba'yı istiyor

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Trabzonspor'un yanı sıra Alanyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük de hem Galatasaray hem de Emre Akbaba ile görüşüyor.
Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Trabzonspor'un yanı sıra Alanyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük de hem Galatasaray hem de Emre Akbaba ile görüşüyor.