Galatasaray'da tüm camia forvet transferini merakla beklerken, kısa bir süre öncesinde Alan transferinde pürüz çıkaması, büyük bir şok yaşattı. Ancak A Spor'un son dakika iddiasına göre, Galatasaray bu kez Alan'ın transferi için anlaşma sağladı.Galatasaray'ın Alan'ın bonservisi için Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile 3,5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki golcü ile 3,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü.Öte yandan Galatasaray'ın bonuslarla birlikte Brezilyalı golcüye yıllık 4,5 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi ve sarı-kırmızılıların kısa bir süre içerisinde bu transferi açıklayacağının altı çizildi.Alan transferi için Dubai'de görüşme yaptıktan sonra İStanbul'a dönen galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına "Birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey yoktu. Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulübünden böyle bir açıklama var mı merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz." açıklamasını yapmıştı.