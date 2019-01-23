Alan ve Pato sonrası Fatih Terim çılgına döndü!

Gomis'in ayrılmasının ardından ısrarla santrafor transferi isteyen Terim, Ocak ayında bu takviyelerin yapılacağını her fırsatta dile getiriyordu ancak Galatasaray'da şu ana kadar beklenen olmadı. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer sürecinde de yönetim ile fikir ayrlığına düşen ve Fatih Terim, Alan ve Pato transferlerinin hayal kırıklığı ile tamamlanmasının ardından adeta küpleri bindi.



Galatasaray Yönetimi'ne tepki gösteren Terim, bu tepkisini gösterecek tarzda konuşmalar yaparak, jest ve mimikleri ile başkan Cengiz ve Albayrak'a mesaj gönderdi. Kısa bir süre içerisinde başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak ile bir araya gelecek olan Fatih Terim'in nasıl bir yol izleyeceği de şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato transferleri için Dubai'den eli boş dönmesi teknik direktör Fatih Terim'i adeta çılgına çevirdi.