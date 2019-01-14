  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 42 imza var
  •  
    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "İKİ" transfer kapışması
  •  
    "Clinton N'Jie perşembe İstanbul'a geliyor, imza"
  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri

Alan, Türkçe konuşuyor! İşte o anlar...

Galatasaraylılar'ın transferini beklediği Alan Carvalho, Türkçe konuşmaya başladı.

Alan, Türkçe konuşuyor! İşte o anlar...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 21:36
Galatasaray'a transferi beklenen Alan Carvalho, takım arkadaşı ve eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan Türkçe dersleri almaya başladı.

Anderson Talisca'nın kendi instagram hesabından paylaştığı videoda basit Türkçe kelimeler kullanırlarken görülüyorlar.

İşte Alan'ın Türkçe konuştuğu o anlar...



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için