Alan, Türkçe konuşuyor! İşte o anlar...

Galatasaray'a transferi beklenen Alan Carvalho, takım arkadaşı ve eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan Türkçe dersleri almaya başladı.
Anderson Talisca'nın kendi instagram hesabından paylaştığı videoda basit Türkçe kelimeler kullanırlarken görülüyorlar.
İşte Alan'ın Türkçe konuştuğu o anlar...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Anderson Talisca'nın kendi instagram hesabından paylaştığı videoda basit Türkçe kelimeler kullanırlarken görülüyorlar.
İşte Alan'ın Türkçe konuştuğu o anlar...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın