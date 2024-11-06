Alan Shearer: 'Mourinho'yu Premier Lig'de görmek sürpriz olmaz'

İngiliz futbolu ve Newcastle United'ın efsane isimlerinden Alan Shearer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı sözler sarf etti.
Shearer, daha önce Everton için yazılan Jose Mourinho'yu bir yıl içerisinde yeniden Premier Lig'de görmenin kendisi için sürpriz olmayacağını söyledi.
"GERİ DÖNMESİ SÜRPRİZ DEĞİL"
İngiliz futbol insanı, "Jose Mourinho son zamanlarda medyada çok sık haber oldu ve Mourinho ile ilgili yapacağınız tek şey onu ve kariyerini hafife almaktır. Kupa kazandığı için veya hafta sonunda söylediği gibi, "Kimse Türkiye Ligi'ni izlemiyor" açıklamasında olduğu gibi acımasızca dürüst olduğu için manşetler yaratıyor. Reytingi yüksek ve bence arka planda her zaman iletmeye çalıştığı bir mesaj var. Bu yüzden Premier Lig'e geri dönmek istemesi beni şaşırtmaz" ifadelerini kullandı.
Shearer, ayrıca, "Kariyerine bakılırsa Premier Lig'deki herhangi bir kulüp onunla her zaman ilgilenecektir ancak futbolda her şeyi olduğu gibi anlatmaktan korkmuyor. Yani her şeyi olduğu gibi anlatacak ve kaos yaratmaktan çekinmeyecek. Önümüzdeki 12 ay içinde onu tekrar Premier Lig'de görürsek hiç şaşırmam." dedi.
EVERTON İDDİASI
İngiliz medyası, kısa süre önce Mourinho'nun Everton'ın hedeflerinden biri olduğunu öne sürmüştü. Daha sonra Sky Sports'a bir açıklama yapan Portekizli teknik adam, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma asla gitmeyeceğini söylemişti.
JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI
Mourinho, "Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bence bu çok zor. Kupalar kazanmaktan çok farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir." demişti.
Deneyimli teknik adam ayrıca, "İngiltere'de çok farklı pozisyonlarda bulunan üç takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier League'ye döneceğim kimse beni isteyene kadar. Mutlaka döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz." sözlerini sarf etmişti.
Shearer, daha önce Everton için yazılan Jose Mourinho'yu bir yıl içerisinde yeniden Premier Lig'de görmenin kendisi için sürpriz olmayacağını söyledi.
"GERİ DÖNMESİ SÜRPRİZ DEĞİL"
İngiliz futbol insanı, "Jose Mourinho son zamanlarda medyada çok sık haber oldu ve Mourinho ile ilgili yapacağınız tek şey onu ve kariyerini hafife almaktır. Kupa kazandığı için veya hafta sonunda söylediği gibi, "Kimse Türkiye Ligi'ni izlemiyor" açıklamasında olduğu gibi acımasızca dürüst olduğu için manşetler yaratıyor. Reytingi yüksek ve bence arka planda her zaman iletmeye çalıştığı bir mesaj var. Bu yüzden Premier Lig'e geri dönmek istemesi beni şaşırtmaz" ifadelerini kullandı.
Shearer, ayrıca, "Kariyerine bakılırsa Premier Lig'deki herhangi bir kulüp onunla her zaman ilgilenecektir ancak futbolda her şeyi olduğu gibi anlatmaktan korkmuyor. Yani her şeyi olduğu gibi anlatacak ve kaos yaratmaktan çekinmeyecek. Önümüzdeki 12 ay içinde onu tekrar Premier Lig'de görürsek hiç şaşırmam." dedi.
EVERTON İDDİASI
İngiliz medyası, kısa süre önce Mourinho'nun Everton'ın hedeflerinden biri olduğunu öne sürmüştü. Daha sonra Sky Sports'a bir açıklama yapan Portekizli teknik adam, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma asla gitmeyeceğini söylemişti.
JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI
Mourinho, "Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bence bu çok zor. Kupalar kazanmaktan çok farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir." demişti.
Deneyimli teknik adam ayrıca, "İngiltere'de çok farklı pozisyonlarda bulunan üç takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier League'ye döneceğim kimse beni isteyene kadar. Mutlaka döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz." sözlerini sarf etmişti.