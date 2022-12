Alan Shearer: 'Bir ömür için yanacak Harry Kane'

İngiltere tarihinin en büyük golcülerinden biri olarak kabul edilen Alan Shearer, İngiltere'nin Fransa'ya 2-1 yenildiği ve Harry Kane'in kader penaltısını kaçırdığı 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali sonrası The Athletic'te bir analiz yayınladı.Bu yazı 11 Aralık 2022 tarihinde The Athletic'te yayınlanmış ve Sporx tarafından bir kısmı çevrilmiştir."İstediğiniz kadar analiz edin, emin olun yapacağız da ama bazen maçlar anlara bağlıdır. Bazen her şey etrafında bulanıklaşır. Harry Kane penaltıyı kaçırdı, genç İngiliz takımı ve gelişen teknik direktörü evlerine dönüyor. Bu kurumsal bir başarısızlık veya sistemin başarısızlığı, yedeklerin, taktiklerin, yeteneklerin başarısızlığı değil. Bazen b..tan şeyler olur ve sonraHarry Kane olağanüstü bir forvet. Olağanüstü bir oyuncu. Nokta! Konumunu ve zihnini biliyorum.Harry Kane, bir kez daha penaltı atacaktı, golü atması neredeyse bir formaliteydi. Ancak, ben de benzer durumlarda oldum.1998 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığımız çeyrek finalde ilk penaltı vuruşunu yapmak üzereydim. 'Sen önden git' dediler. Elbette bu normal bir penaltı değildi. Tüm yarım sahayı başınız önünde, düşünerek yürürsünüz.Kendi kendine sorular sorarsın. 'Şimdi ne yapacağım? Geçen seferkiyle aynı şeyleri yapıyor muyum? İyi yaptığım şeylere mi bağlı kalmalıyım? Bir şeyleri değiştirmeli miyim?' Ben değiştirmiştim, farklı ve iyi yaptığım başka bir penaltı şeklimi kullanmıştım.İnanın bana!Bu çok büyük ve sıkı bir maçtı; ufak bir farkla sonuç belli olacaktı. Öyle de oldu.Maça bakınca İngiltere'nin yarı finale çıkacağına neredeyse emindim. Daha iyi oynayan taraftı, maçın kontrolünü aldı. Birkaç kötü hakem kararı vardı. Buna rağmen yeniden ayağa kalktı. Momentum, İngiltere'nin yanındaydı.Bu penaltı atışı, Harry Kane'in hayatını ömrü boyunca cehenneme çevirecek. Bu penaltıyı düşünmeden tek bir günü bile geçmeyecek. Newcastle United'da oynarken, Sunderland'e karşı oynadığımız derbide benzer tarzda bir penaltı kaçırdım. Hala peşimi bırakmıyor.İngiliz oyuncular, maç bittikten sonra teselli etmek için Harry Kane'in etrafında toplandı. Gareth Southgate, onunla konuşmak için kollarını omzuna koydu. Ancak, o an gözlerim Harry Kane'deydi.Herkesi yüz üstü bırakmış gibi hissediyor.Artık yaptığı hiçbir şey, bu olanları telafi edemez. Ancak, bazen ne kadar iyi olursan ol kaybedebileceğini bilirsin.Fransa çok iyi bir takım. İngiltere, Fransa'yla denk bir oyun oynadı. Başka bir günde, başka bir hakemle İngiltere kazanabilirdi.