Alan Shearer: "Bir ömür için yanacak Harry Kane"
Alan Shearer, Harry Kane'in Fransa maçında kaçırdığı penaltı atışını ve bir forvet için bu kritik anın hayat boyu sürecek ağırlığını yazdı.
İngiltere tarihinin en büyük golcülerinden biri olarak kabul edilen Alan Shearer, İngiltere'nin Fransa'ya 2-1 yenildiği ve Harry Kane'in kader penaltısını kaçırdığı 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali sonrası The Athletic'te bir analiz yayınladı.
Bu yazı 11 Aralık 2022 tarihinde The Athletic'te yayınlanmış ve Sporx tarafından bir kısmı çevrilmiştir. Yazının tamamını okumak için tıklayın.
İşte Alan Shearer'in dikkat çeken yazısı:
"İstediğiniz kadar analiz edin, emin olun yapacağız da ama bazen maçlar anlara bağlıdır. Bazen her şey etrafında bulanıklaşır. Harry Kane penaltıyı kaçırdı, genç İngiliz takımı ve gelişen teknik direktörü evlerine dönüyor. Bu kurumsal bir başarısızlık veya sistemin başarısızlığı, yedeklerin, taktiklerin, yeteneklerin başarısızlığı değil. Bazen b..tan şeyler olur ve sonra uykusuz geceler seni bekler.
Harry Kane olağanüstü bir forvet. Olağanüstü bir oyuncu. Nokta! Konumunu ve zihnini biliyorum. Bu gece ve daha sonra uzun geceler boyunca başını yastığa koyacak, uyumaya çalışacak ama gözleri karanlıkta hep bir noktaya dikilecek. Uyuyamayacak. O penaltıyı tekrar, tekrar, tekrar yaşayacak. Tekrar düşünecek, tekrar atacak ve bu kez gol attığını düşünecek. Size söz veriyorum, sonsuza kadar o penaltıyı milyonlarca kez atacak.
Harry Kane, bir kez daha penaltı atacaktı, golü atması neredeyse bir formaliteydi. Ancak, ben de benzer durumlarda oldum. Beyni, insanın düşmanı oluyor.
1998 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığımız çeyrek finalde ilk penaltı vuruşunu yapmak üzereydim. 'Sen önden git' dediler. Elbette bu normal bir penaltı değildi. Tüm yarım sahayı başınız önünde, düşünerek yürürsünüz. Korkunç bir yürüyüştür bu. Sadece kaleciye karşı değil. Kendine karşı da mücadele edersiniz. İnsan doğası bu. Bana göre Harry, ikinci penaltıyı atarken bir an durakladı. Sadece daha ağırdan alıyordu işte...
Kendi kendine sorular sorarsın. 'Şimdi ne yapacağım? Geçen seferkiyle aynı şeyleri yapıyor muyum? İyi yaptığım şeylere mi bağlı kalmalıyım? Bir şeyleri değiştirmeli miyim?' Ben değiştirmiştim, farklı ve iyi yaptığım başka bir penaltı şeklimi kullanmıştım. Harry'nin durumunda her şey bambaşka. Hugo Lloris, Tottenham'dan takım arkadaşı ve Harry'nin neler yaptığını, aşina olduğu şeyleri, farklı stilleri, rutinlerini, her şeyini biliyor.
İnanın bana! Hakemin düdüğü çaldığı an ile koşuya başlaman arasındaki birkaç saniye içerisinde aklına binlerce şey takılır.
Harry topa doğru koştu, vurdu ve kaçırdı. Kilit an buydu. Bu çok büyük ve sıkı bir maçtı; ufak bir farkla sonuç belli olacaktı. Öyle de oldu.
Maça bakınca İngiltere'nin yarı finale çıkacağına neredeyse emindim. Daha iyi oynayan taraftı, maçın kontrolünü aldı. Birkaç kötü hakem kararı vardı. Buna rağmen yeniden ayağa kalktı. Momentum, İngiltere'nin yanındaydı.
Bu penaltı atışı, Harry Kane'in hayatını ömrü boyunca cehenneme çevirecek. Bu penaltıyı düşünmeden tek bir günü bile geçmeyecek. Newcastle United'da oynarken, Sunderland'e karşı oynadığımız derbide benzer tarzda bir penaltı kaçırdım. Hala peşimi bırakmıyor. Bu kelime kulağınıza dramatik gelebilir ama o penaltıyı neredeyse her gün düşünüyorum bir şekilde. Bir forvet olarak hayatımız boyunca taşıdığımız bir yük bu.
İngiliz oyuncular, maç bittikten sonra teselli etmek için Harry Kane'in etrafında toplandı. Gareth Southgate, onunla konuşmak için kollarını omzuna koydu. Ancak, o an gözlerim Harry Kane'deydi. Etrafa boş bakıyordu. Bomboş. Hiçbir şey duymadığını biliyorum. Takım arkadaşları adına, ülkesi adına ve ailesi adına korkunç hissedecek. Birkaç ay boyunca hayatından nefret edecek.
Harry sadece forvet değil. O kaptan. Asıl adam. İngiltere'nin peşinden gittiği kahraman. Herkesin zor anlarda gözünü diktiği kişi. Herkesi yüz üstü bırakmış gibi hissediyor.
Artık yaptığı hiçbir şey, bu olanları telafi edemez. Ancak, bazen ne kadar iyi olursan ol kaybedebileceğini bilirsin.
Fransa çok iyi bir takım. İngiltere, Fransa'yla denk bir oyun oynadı. Başka bir günde, başka bir hakemle İngiltere kazanabilirdi.
Gerçekten iyi oyuncular, bu takımı başka bir seviyeye çıkaran bir teknik direktör var ama her şeyin sonunda tanıdık bir açıklama: 'İngiltere penaltı nedeniyle elendi!'
Harry bu sözüm sana; gerçekten bir ömür için yanacak!"
Bu yazı 11 Aralık 2022 tarihinde The Athletic'te yayınlanmış ve Sporx tarafından bir kısmı çevrilmiştir. Yazının tamamını okumak için tıklayın.
İşte Alan Shearer'in dikkat çeken yazısı:
"İstediğiniz kadar analiz edin, emin olun yapacağız da ama bazen maçlar anlara bağlıdır. Bazen her şey etrafında bulanıklaşır. Harry Kane penaltıyı kaçırdı, genç İngiliz takımı ve gelişen teknik direktörü evlerine dönüyor. Bu kurumsal bir başarısızlık veya sistemin başarısızlığı, yedeklerin, taktiklerin, yeteneklerin başarısızlığı değil. Bazen b..tan şeyler olur ve sonra uykusuz geceler seni bekler.
Harry Kane olağanüstü bir forvet. Olağanüstü bir oyuncu. Nokta! Konumunu ve zihnini biliyorum. Bu gece ve daha sonra uzun geceler boyunca başını yastığa koyacak, uyumaya çalışacak ama gözleri karanlıkta hep bir noktaya dikilecek. Uyuyamayacak. O penaltıyı tekrar, tekrar, tekrar yaşayacak. Tekrar düşünecek, tekrar atacak ve bu kez gol attığını düşünecek. Size söz veriyorum, sonsuza kadar o penaltıyı milyonlarca kez atacak.
Harry Kane, bir kez daha penaltı atacaktı, golü atması neredeyse bir formaliteydi. Ancak, ben de benzer durumlarda oldum. Beyni, insanın düşmanı oluyor.
1998 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığımız çeyrek finalde ilk penaltı vuruşunu yapmak üzereydim. 'Sen önden git' dediler. Elbette bu normal bir penaltı değildi. Tüm yarım sahayı başınız önünde, düşünerek yürürsünüz. Korkunç bir yürüyüştür bu. Sadece kaleciye karşı değil. Kendine karşı da mücadele edersiniz. İnsan doğası bu. Bana göre Harry, ikinci penaltıyı atarken bir an durakladı. Sadece daha ağırdan alıyordu işte...
Kendi kendine sorular sorarsın. 'Şimdi ne yapacağım? Geçen seferkiyle aynı şeyleri yapıyor muyum? İyi yaptığım şeylere mi bağlı kalmalıyım? Bir şeyleri değiştirmeli miyim?' Ben değiştirmiştim, farklı ve iyi yaptığım başka bir penaltı şeklimi kullanmıştım. Harry'nin durumunda her şey bambaşka. Hugo Lloris, Tottenham'dan takım arkadaşı ve Harry'nin neler yaptığını, aşina olduğu şeyleri, farklı stilleri, rutinlerini, her şeyini biliyor.
İnanın bana! Hakemin düdüğü çaldığı an ile koşuya başlaman arasındaki birkaç saniye içerisinde aklına binlerce şey takılır.
Harry topa doğru koştu, vurdu ve kaçırdı. Kilit an buydu. Bu çok büyük ve sıkı bir maçtı; ufak bir farkla sonuç belli olacaktı. Öyle de oldu.
Maça bakınca İngiltere'nin yarı finale çıkacağına neredeyse emindim. Daha iyi oynayan taraftı, maçın kontrolünü aldı. Birkaç kötü hakem kararı vardı. Buna rağmen yeniden ayağa kalktı. Momentum, İngiltere'nin yanındaydı.
Bu penaltı atışı, Harry Kane'in hayatını ömrü boyunca cehenneme çevirecek. Bu penaltıyı düşünmeden tek bir günü bile geçmeyecek. Newcastle United'da oynarken, Sunderland'e karşı oynadığımız derbide benzer tarzda bir penaltı kaçırdım. Hala peşimi bırakmıyor. Bu kelime kulağınıza dramatik gelebilir ama o penaltıyı neredeyse her gün düşünüyorum bir şekilde. Bir forvet olarak hayatımız boyunca taşıdığımız bir yük bu.
İngiliz oyuncular, maç bittikten sonra teselli etmek için Harry Kane'in etrafında toplandı. Gareth Southgate, onunla konuşmak için kollarını omzuna koydu. Ancak, o an gözlerim Harry Kane'deydi. Etrafa boş bakıyordu. Bomboş. Hiçbir şey duymadığını biliyorum. Takım arkadaşları adına, ülkesi adına ve ailesi adına korkunç hissedecek. Birkaç ay boyunca hayatından nefret edecek.
Harry sadece forvet değil. O kaptan. Asıl adam. İngiltere'nin peşinden gittiği kahraman. Herkesin zor anlarda gözünü diktiği kişi. Herkesi yüz üstü bırakmış gibi hissediyor.
Artık yaptığı hiçbir şey, bu olanları telafi edemez. Ancak, bazen ne kadar iyi olursan ol kaybedebileceğini bilirsin.
Fransa çok iyi bir takım. İngiltere, Fransa'yla denk bir oyun oynadı. Başka bir günde, başka bir hakemle İngiltere kazanabilirdi.
Gerçekten iyi oyuncular, bu takımı başka bir seviyeye çıkaran bir teknik direktör var ama her şeyin sonunda tanıdık bir açıklama: 'İngiltere penaltı nedeniyle elendi!'
Harry bu sözüm sana; gerçekten bir ömür için yanacak!"
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