TETTEH VE PATO'DA SONUÇ YOK

TRANSFER YATTI HABERİ NEREDEN ÇIKTI?

ÖZKAN DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Forvet transferi için pazar akşamı Dubai'ye giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar dün öğlen elleri boş İstanbul'a döndü.Beklentilerin aksine Albayrak-Hanedar ikilisinin yanında Alan Carvalho yoktu! Taraftarlar hayal kırıklığına uğradı. Yönetim, "Futbolcu arayışlarımız sürüyor. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz bu engelleri de aşacaktır" açıklamasını yaparken, Alan transferinin gecikmesinin perde arkasında yaşananlar...Alan'ı G.Saray'a ilk olarak menajer Özkan Doğan ve eski futbolcu Baki Mercimek önerdi. Brezilyalı forvetin Türkiye haklarını alan Doğan-Mercimek ikilisi, Guangzhou Evergrande'ye bonservis ödenmeyeceğini bildirdi ve buna karşılık imza parası talep etti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Alan transferini Taffarel'e yakın Brezilyalı bir menajerle bitirmeye çalıştı. Bu yüzden süreç uzadı ve menajer kavgaları çıkınca kulübüne 3 milyon Euro bonservis ödenmesi gündeme geldi.Alan da 3.5 milyon Euro yıllık ücretin yanında 3 milyon Euro imza parası talep edince maliyeti ile Gomis'i bile solladı. Gelen bir diğer iddia ise Dubai'ye giden Özkan Doğan'ın görüşmeler yapıldığı sırada Alan ile arasında kavgaya ramak kalan bir arbede yaşandığı ve transferin bu nedenle bitirilemediği yönünde.Pazarlıkların sürdüğü Alan'ı bu hafta bitirmesi beklenen G.Saray, listedeki diğer iki isim olan Pato ve Tetteh'te ise sonuç alamadı.Tetteh'te sorun 9 milyon Euro bonserviste direten Sparta Prag. Çin'de 10 milyon dolar kazanan Pato'nun ücretini ödemekte zorlanan Tianjin Quanjian kiralama teklifine açık ancak sambacının maliyetinin karşılanması mümkün gözükmüyor.Dubai'den dün dönen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, havaalanında soruları yanıtladı. Moralsiz gözüken Albayrak, şunları söyledi:* "Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak bir şey yoktu. Hem Alan hem kulübü bize inanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' haberleri çıktı. Kulübünden bir açıklama var mı, merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz."* "Pato, kulübüyle arasındaki sorunu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaçını birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız.""Alan Carvalho konusunda basında yer alan haberler kesinlikle doğru değildir. Oyuncu ile tartışma ve kavga asla olmamıştır. Transferi bozmaya çalışmak haberi söz konusu olmamakla birlikte Türkiye'nin gururu Galatasaray kulübüne yapılan saygısızlıktır. SaygılarKariyerime ilk adım attığım Galatasaray kulübüne 1 Türk Lirası menfaat elde etmeden Wesley Sneijder i getirmiş biri olarak Alan Transferini bozduğum söylentisine sadece gülüyorum. Vefa sadece bir semtin ismi değil, benim yaşam felsefem. Allah büyük, Rabbim herşeyi görüyor."