4.5 MİLYON EURO MAAŞ!

İKİNCİSİ KULÜBEYE GİDECEK

Galatasaray Yönetimi, Alan ve kulübü Guangzhou ile yapılan görüşmelerin ardından Alan'a yapılan teklifi 1 milyon euro, kulübe yapılan teklifi ise 500 bin euro arttı.Yönetim son pürüzleri çözmek üzere görüşmelerini sürdürürken, hedef en geç yarın Boluspor ile oynanacak maça kadar Alan Carvalho'yu Türkiye'ye getirmek. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Alan transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor.Artık sadece son detaylar kaldı. Onlar da kısa sürede halledilecek gibi duruyor.29 yaşındaki tecrübeli forvetle yıllık 4.5 milyon euroya anlaşan yönetim, Çin kulübüne de 3.5 milyon euro bonservis verecek ve sambacıyı Boluspor maçına yetiştirecek!Guangzhou Evergrande takımında forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı golcü oyuncu Alan Carvalho, Çin ekibinde 22 karşılaşmada süre aldı. Alan bu süreçte 19 gol ve 8 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu. Guangzhou, 2015 yılında Alan'ı Salzburg'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılında transfer etmişti.Sarı Kırmızılıtakımın forvetteki ilk hedefi olan Alan'da mutlu son yakın. Yönetimin, Alan'ı Fatih Terim'e sunarak ikinci transferde rahat hareket etmek istediği öğrenildi. Bu sebeple Bony ve Remy ile temaslar sürüyor. Ancak Tecrübeli çalıştırıcının çift forvet sistemine zorunlu olmadığı sürece dönmeyeceği biliniyor. Bu durumda Wilfred Bony veya Remy, yedek kulübesinde kalacak. Sadece Alan'ın sakat veya cezalı olduğu karşılaşmalarda sahaya çıkacak.