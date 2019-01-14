Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşma sağladığı Alan Douglas, takımı Guangzhou Evergrande'ın Dubai kampına katıldı. 29 yaşındaki futbolcuyla seneliği 3.5 milyon Euro'dan 3,5 yıllık anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli ismin takıma katılması için gün sayıyor. Kulübüyle resmi olarak bağının kopmaması sebebiyle dün Uzak Doğu ekibinin Dubai kampına katılan Alan, Guangzhou Evergrande'la yollarını ayırmasının ardından İstanbul'a gelip anlaşmaya resmiyet kazandıracak.Galatasaray'da daha öncesinde prensip anlaşması sağlanan Alan, transfer görüşmeleri için menajerine yetki verdi ve takımıyla çalışmalarını sürdürmede karar kıldı. Transferi için ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken Brezilyalı santrforun bu pürüzler giderildikten sonra sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.Guangzhou Evergrande forması giyen takımın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, dün Alan'la birlikte Dubai yolculuğu yaptıkları anın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eski Beşiktaşlı futbolcunun yayınladığı fotoğrafın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 'Alan transferi bitmedi mi!' tepkisi gösterirken konuyla ilgili yönetimden güvence geldi.Galatasaray Yönetimi'nin, Alan'ın prosedür gereği Guangzhou Evergrande'ın Dubai kampına katıldığını, transferin resmiyet kazanması sonrasında deneyimli ismin İstanbul'a geleceğini belirttiği öğrenildi.Alan, Guangzhou Evergrande formasıyla 4 sezonda 90 maça çıkıp 54 gollük performans sergilemişti.