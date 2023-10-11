Alan Brazil: ''Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar''

Eski Manchester United oyuncusu Alan Brazil, kulübün mevcut teknik direktörü Erik Ten Hag hakkında konuştu.



Brazil, Ten Hag'ın Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo'ya karşı davranışları hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.



Talk Sport'a konuşan Alan Brazil, ''Bunları çok iyi tanıdığım bir Manchester United oyuncusundan duydum. Oyuncuların bir teknik direktöre sahip olmadıklarını söyledi. Oyuncular, onu hiç kabul etmiyorlar. Ten Hag'ın Ronaldo'ya davranış tarzından tiksiniyorlar ve Sancho'nun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir adam olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.



NELER OLMUŞTU?



Ronaldo, geçtiğimiz Kasım ayında Piers Morgan'la yaptığı bir röportaj sırasında kendisini 2022-23 sezonunun ilk yarısında yedek kulübesinde yedek bırakan Ten Hag'ı eleştirmişti. Ronaldo'nun bu açıklamaları sonrası Ten Hag ve Ronaldo ilişkisi tamamen koptu.



2023-24 sezonunda ise Sancho disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İngiliz kanat oyuncusu daha sonra sosyal medyada Ten Hag'a sert eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine Ten Hag, özür dileyene kadar Sancho'nun kadroya alınmayacağını dile getirdi.



