Aladağlar zirvesiyle dağcıları ağırlıyor

Niğde, Kayseri ve Adana sınırlarında yer alan Aladağlar, onlarca zirvesiyle dağcıları ağırlıyor.Kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik gibi birçok faaliyet imkanı sunan Aladağlar, yurt içi ve dışından çok sayıda maceracının ilgisini çekiyor.Özellikle dağcıların uğrak yeri Aladağlar'da, 3 bin 700 metrenin üzerinde 7, 3 bin 500 rakımın üzerinde ise 42 zirve bulunuyor.Bir süre de olsa İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için Aladağlar'a gelen 16 kişilik dağcı ekibi, 3 bin 723 rakımlı Emler Zirvesi'ne tırmandı.Karlı zirvede manzaranın tadını çıkaran dağcılar, yaklaşık 8 saatlik tırmanış sonrasında, kamp alanına döndü.Asya Dağcılık Spor Kulübü Kurucu Başkanı Murat Ali Koç, AA muhabirine, ağırlıklı olarak yüksek irtifa tırmanışı ve kamp faaliyetleri yaptıklarını söyledi.Yaklaşık 15 yıldır her yıl Aladağlar'a geldiklerini ve bölgedeki zirvelere tırmandıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:Kulübün kurucu üyelerinden Güzin Aydoğan da Aladağlar'ın kendileri için özel bir bölge olduğuna dikkati çekti.Her yıl Aladağlar'ın birkaç farklı zirvesine tırmanış gerçekleştirdiklerini anlatan Aydoğan,dedi.