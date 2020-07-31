'Alaba, Beckenbauer'den sonra en iyisi'

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Barcelona'nın gündeminde olduğu belirtilen ve gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan David Alaba için konuştu.



"BECKENBAUER'DEN SONRA EN İYİSİ"



Avusturyalı oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu belirten başkan, "Alaba harika bir sezon geçirdi. Sakatlıklar nedneiyle defansta oynaması gerekti ve Hansi Flick onu oraya yerleştirdi. Uzun zamandır defans liderimiz yoktu, bunu başardı. Boş statlarda takımı geriden inanılmaz yönetti. Çok önemli bir oyuncumuz. Günün sonunda kariyerini burada bitirmesi için bir yol bulacağımızı düşünüyorum. O benim için, siyahi Franz Beckenbauer. Franz'dan sonra o seviyede oynayabilen ilk oyuncumuz." ifadelerini kullandı.



2011'den bu yana Bayern Münih'te oynayan 28 yaşındaki Alaba, 382 maçta 31 gol ve 48 asistlik performans sergiledi.



