Alaba: 'Bayern'e kıyasla Real daha büyük'

Bayern Münih'te sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid'e transfer olan David Alaba, Madrid'in Bayern Münih'e kıyasla daha iyi bir takım olduğunu belirtti.



"Her iki takımda mutlak başarıyı temsil ediyor" diyen Alaba, "Bayern Münih de Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinden biridir. Harika bir futbol oynama tarzına sahipler, farklılıklar ayrıntılardadır. Her iki kulüpte de başarı çok önemlidir. Mevcut Real Madrid takımı çok aç ve hırslı ve kazanmak için her şeyi yapıyor. Bayern'de de durum farklı değil yine de Real burada bir tık daha büyük" dedi.



Barcelona galibiyetinden bahseden tecrübeli stoper, "Gol attığım için bu bir derbiden fazlasıydı benim adıma. Takım arkadaşlarım tebrik ettiler, çok güzeldi ama her şeyden önce takım olarak bizim için çok önemliydi. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. İlk Clasico'm benim için özeldi, bu yüzden gol atmam daha iyi oldu. Kesinlikle önemli ve özel bir hedefti." şeklinde konuştu.



Roberto Carlos ve Raul ile ilgili konuşan Alaba, "Roberto Carlos her deplasman maçına geliyor, daha sık konuşuyoruz futbol ile ilgili daha az, burada hayat hakkında daha çok konuşuyoruz. Ayrıca ikinci takımın teknik direktörü Raul ile de sıkı temasımız var." dedi.



"Bu özel atmosferi ilk günden itibaren hissettim"



Avusturya'lı stoper, "Bu özel havayı ve atmosferi ilk günden itibaren hissettim. Antrenman sahasında veya kasabada yürürken bu kulübün tarihini anlatabilirsiniz. Bu kulüp çok özel bir şey. Çocukken bile futbolla büyüyen biri, Real'in tarihiyle çok fazla uğraşmak zorunda değil. Bu sporu seven herkes bir ömür boyu bu tarihe sahip olacaktır. Bu kulübün efsanelerini bilirsiniz." şeklinde açıklamalarda bulundu.



"Başka futbolcularla kıyaslanmayı sevmiyorum"



Alaba, "İlk günden itibaren buraya başka bir oyuncuyla karşılaştırılmak için gelmediğimi vurguladım. Buraya kendi hikayemi yazmaya ve oyunumu oynamaya geldim. Arada sırada karşılaştırmalar alıyorum, ama onlarla gerçekten uğraşmıyorum. İnsanlar artık burada olduğumu kabul ediyor. Hikayemi Real ile yazmak istiyorum. Bizler de birbiriyle kıyaslanamaz farklı türde oyuncularız." dedi.



Karim Benzema ve Robert Lewandowski'ye de değinen yıldız savunmacı, "Aç olmaktan, hırslı olmaktan ve çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Bunu sahada gösteriyorlar. Bunun için yaşıyorlar ve başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Her ikisi de takımları için inanılmaz derecede önemli ve takımlarına öncülük ediyor." şeklinde konuştu.



"Barcelona'nın zamana ihtiyacı var"



Barcelona'nın kötü günler geçirdiğini belirten Alaba, "Kulüp olarak kolay bir zaman geçirmediklerini görebiliyorum. Yine de İspanya'daki ana rakiplerimizden biri olacaklar ve öyle kalacaklar. Bu sezon iniş çıkışları olsa da, hala en iyi bireysel oyunculara sahip iyi bir takımlar. Büyük başlıklarda rol oynamaya devam edecek. Radikal bir değişimden geçiyorlar, genç oyunculara şimdiden büyük sorumluluk düşüyor. Onlar büyük potansiyele sahip çok iyi yetenekler. Ama zaman alacak. Gerard Pique veya Sergio Busquets gibi insanlarla hala iyi bir karışımınız var ve Memphis Depay ile kaliteyi ön planda tutuyorsunuz." diyerek sözlerini noktaladı.





