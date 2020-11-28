Alaba ayrılık için Ocak ayını bekliyor

Bayern Münih ile sözleşme imzalamaya yanaşmayan Avusturyalı savunmacı David Alaba'nın Ocak ayında Avrupa'nın devleriyle anlaşma masasına oturması bekleniyor.



Alman basını, David Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'nin Bayern yönetimine kabul ettiremediği sözleşme sonrasında Ocak ayında Avrupa'nın devleriyle pazarlık masasına oturacağını yazdı. İlk sırada olan kulüplerin PSG ve Chelsea olduğu ifade edilirken yıl sonu gelene kadar farklı kulüplerin de oyuncuya talip olabileceği belirtiliyor.



"PROFESYONELCE HALLETMELİYİZ"



Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Alaba ile olan sözleşme görüşmelerinin olumsuz devam ettiğini belirterek, "David Alaba'ya yaptığımız son sözleşme teklifi kabul edilmedi. Artık bizi terk edeceği gerçeğiyle başa çıkmalıyız. Bir daha nasıl bir araya gelebiliriz bilmiyorum. Bizim için çok değerli olan Alaba ile aramızdaki konuyu profesyonelce halletmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.



Avusturya Viyana altyapısından Bayern altyapısına 2008'de dahil olan Alabai, 2011 yılından bu yana A Takım'da forma giyiyor. 28 yaşındaki solak oyuncu stoper ve sol bek mevkiilerinde oynayabiliyor.



