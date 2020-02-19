Alaba, Arsenal hayranı çıktı

"ARSENAL TARAFTARIYDIM"

Bayern Münih'in Avusturyalı sol beki David Alaba, yaptığı açıklamada çocukken Arsenal'i tuttuğunu söyledi.David Alaba yaptığı açıklamada; "Her neyse, gelecekte ne olacağını pek düşünmüyorum." dedi.27 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon Bayern Münih formasıyla, 17 Bundesliga maçında görev aldı. Avusturyalı Alaba, bu maçlarda takımına 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.