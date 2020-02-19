Alaba, Arsenal hayranı çıktı

Bayern Münih'in Avusturyalı sol beki David Alaba, yaptığı açıklamada çocukken Arsenal'i tuttuğunu söyledi.
"ARSENAL TARAFTARIYDIM"
David Alaba yaptığı açıklamada; "Bayern'den ayrılacak mıyım? Bu konuda şu an bir fikrim yok. Premier Lig'i çok iyi biliyorum, çocukluğumdan beri maçları izlerim. Arsenal taraftarıydım ve Patrick Vieira en sevdiğim oyunculardan biriydi. Her neyse, gelecekte ne olacağını pek düşünmüyorum." dedi.
27 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon Bayern Münih formasıyla, 17 Bundesliga maçında görev aldı. Avusturyalı Alaba, bu maçlarda takımına 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
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"ARSENAL TARAFTARIYDIM"
David Alaba yaptığı açıklamada; "Bayern'den ayrılacak mıyım? Bu konuda şu an bir fikrim yok. Premier Lig'i çok iyi biliyorum, çocukluğumdan beri maçları izlerim. Arsenal taraftarıydım ve Patrick Vieira en sevdiğim oyunculardan biriydi. Her neyse, gelecekte ne olacağını pek düşünmüyorum." dedi.
27 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon Bayern Münih formasıyla, 17 Bundesliga maçında görev aldı. Avusturyalı Alaba, bu maçlarda takımına 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
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