Alaattin Gülerce: 'Sonuna kadar savaşacağız'

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 5-2 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Alaattin Gülerce iyi bir hazırlık sonrası Hatay'a geldiklerini belirtti.



Gülerce, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.



Maçta istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduğunu ifade eden Gülerce, şöyle devam etti:



"Camia olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Bu zor dönemde iyi bir hazırlık sonrası Hatay'a gelmiştik. İlk 45 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bireysel hatalarla 3-0 mağlup duruma düştük ikinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleri ile oyuna biraz ortak olduk. Skoru 3-2'ye getirdik, beraberliği yakalayacağımız pozisyonlar da ürettik ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Matematiksel olarak devam eden her şeyi sonuna kadar savaşacağız, bırakmayacağız."



Gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gülerce, "Bu haftayı bırakıp önümüzdeki Adana Demirspor maçına yoğunlaşıp, matematiksel olarak devam ettiği sürece savaşmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta eksik olan arkadaşlarımız da takıma katıldığı zaman daha iyi bir Malatyaspor seyrettireceğiz. Üzgünüz, fazla söyleyecek bir şey yok." şeklinde konuştu.





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