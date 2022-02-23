Alaattin Gülerce: '1 puandan mutluyuz'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan maçta, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Alaattin Gülerce, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Gülerce, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında motivasyonu zor bir maça çıktıklarını ifade etti.
Oyuncuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Gülerce, şunları kaydetti:
"Motivasyonu zor olan 45 dakikalık bu müsabakada iki takımı da tebrik ediyorum. Birçok eksik ile geldiğimiz deplasmanda 1 puan alarak döndüğümüz için oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Dediğim gibi 45 dakikada motivasyon zor bir süreç. Bunu iyi bir şekilde atlatıp 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp yukarıya doğru tırmanmaya devam etmek istiyoruz."
Gülerce, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında motivasyonu zor bir maça çıktıklarını ifade etti.
Oyuncuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Gülerce, şunları kaydetti:
"Motivasyonu zor olan 45 dakikalık bu müsabakada iki takımı da tebrik ediyorum. Birçok eksik ile geldiğimiz deplasmanda 1 puan alarak döndüğümüz için oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Dediğim gibi 45 dakikada motivasyon zor bir süreç. Bunu iyi bir şekilde atlatıp 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp yukarıya doğru tırmanmaya devam etmek istiyoruz."