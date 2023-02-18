Al Thani'den Manchester United'a 4,5 milyar euro

Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani'nin Manchester United'ın yüzde 100 hisselerini almak resmen teklif yaptığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Al Thani'den Manchester United'a 4,5 milyar euro
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18 Şubat 2023 00:52
Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani, Manchester United hisselerinin tamamını satın almak için teklif yaptığını açıkladı.

Al Thani yaptığı açıklamada günlerdir konuşulan gelişmeleri doğrularken "Sahada ve saha dışında kulübün yeniden eski günlerine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Kulübün en fazla hissesine sahip olan Glazer ailesine yapılacak ödemenin tamamının ise herhangi borçlanma içermeden ödeneceği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre Al Thani'nin Manchester United'ı satın almak için ödeyeceği paranın ise 4,5 milyar euro civarında olacağı belirtiliyor.

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