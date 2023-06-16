Al Taawon'dan Morata'ya 50 milyon euro

Suudi Arabistan Ligi'ni 5.sırada tamamlayan Al-Taawoon, İspanyol golcüyü gözüne kestirdi.



İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Al-Tawoon, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata'ya yıllık 50 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.



30 yaşındaki yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesine karşın bu teklifi henüz geri çevirmediği belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Alvaro Morata bu sezon Atletico Madrid ile 45 maçta 13 gol gol atarken 3'te asist yaptı





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