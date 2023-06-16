Al Taawon'dan Morata'ya 50 milyon euro

Yeni sezon için güçlü kadro kurmak için çalışmalara başlayan Al-Taawon'un, Alvaro Morata'ya 50 milyon euroluk yıllık ücret teklifi sunduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Al Taawon'dan Morata'ya 50 milyon euro
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16 Haziran 2023 07:55
Son güncelleme 16 Haziran 2023 08:22
Suudi Arabistan Ligi'ni 5.sırada tamamlayan Al-Taawoon, İspanyol golcüyü gözüne kestirdi.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Al-Tawoon, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata'ya yıllık 50 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.

30 yaşındaki yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesine karşın bu teklifi henüz geri çevirmediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alvaro Morata bu sezon Atletico Madrid ile 45 maçta 13 gol gol atarken 3'te asist yaptı

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