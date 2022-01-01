Al-Shahrani ameliyat edilecek

Arjantin ile oynanan maçta sakatlanan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin ameliyat edileceği ve tedavisine ülkesinde devam edileceği açıklandı.

Al-Shahrani ameliyat edilecek
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani ameliyat edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 90+9. dakikasında takım arkadaşı Muhammed Alowais ile çarpışarak sakatlanan Al-Shahrani'nin kafasına, göğsüne ve karnına ciddi darbe aldığı belirtildi.

Kontrolleri yapılan ve durumunun stabil olduğu bildirilen Al-Shahrani'nin Katar'dan ülkesi Suudi Arabistan'a götürüldüğü aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun başkent Riyad'da en kısa sürede ameliyat edileceği kaydedildi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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