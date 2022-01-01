Al-Shahrani ameliyat edilecek
Arjantin ile oynanan maçta sakatlanan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin ameliyat edileceği ve tedavisine ülkesinde devam edileceği açıklandı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani ameliyat edileceği bildirildi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 90+9. dakikasında takım arkadaşı Muhammed Alowais ile çarpışarak sakatlanan Al-Shahrani'nin kafasına, göğsüne ve karnına ciddi darbe aldığı belirtildi.
Kontrolleri yapılan ve durumunun stabil olduğu bildirilen Al-Shahrani'nin Katar'dan ülkesi Suudi Arabistan'a götürüldüğü aktarıldı.
30 yaşındaki futbolcunun başkent Riyad'da en kısa sürede ameliyat edileceği kaydedildi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 90+9. dakikasında takım arkadaşı Muhammed Alowais ile çarpışarak sakatlanan Al-Shahrani'nin kafasına, göğsüne ve karnına ciddi darbe aldığı belirtildi.
Kontrolleri yapılan ve durumunun stabil olduğu bildirilen Al-Shahrani'nin Katar'dan ülkesi Suudi Arabistan'a götürüldüğü aktarıldı.
30 yaşındaki futbolcunun başkent Riyad'da en kısa sürede ameliyat edileceği kaydedildi.
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|Takımlar
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|A
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|Av.
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|Hollanda
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|2
|0
|2
|3
|2
|Ekvador
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
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|4
|Katar
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|0
|0
|1
|0
|2
|-2
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