Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al-Qadsiah ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al-Qadsiah 3-2'lik skorla kazandı.



Al Shabab, 16. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Al-Qadsiah, 49. dakikada Julian Quinones'in attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.



Al Shabab, Haroune Camara'nın 68. dakikada attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.



Konuk ekip Al-Qadsiah, 83. dakikada Ali Hazzazi'nin attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Al-Qadsiah, 90+6. dakikada Julian Quinones'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.



Bu sonucun ardından Al Shabab, 32 puanda kaldı. Al Quadsiah, 44 puana yükseldi.



Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında Al Taawon ile deplasmanda karşılaşacak. Al-Qadsiah, gelecek hafta sahasında Akhdoud'u ağırlayacak.



