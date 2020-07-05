Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!

Katar ekibi Al Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!
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05 Temmuz 2020 18:47
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden Al Sadd, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın 2020-2021 sezonunda takımın başında kalacağı duyuruldu.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.



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