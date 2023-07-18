Beşiktaş'ta ayrılması beklenen Romain Saiss için hareketli dakikalar yaşanıyor. Faslı stoper, Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Romain Saiss, Katar ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaşmaya vardı. Faslı oyuncunun transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın kararını beklediği ifade edildi.
BEKLENTİ 4 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın bu transferden 4 milyon Euro gelir elde etmeyi düşündüğü belirtilirken bu ücretin verilmesi durumunda oyuncunun satışına izin vereceği aktarıldı.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Romain Saiss, Katar ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaşmaya vardı. Faslı oyuncunun transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın kararını beklediği ifade edildi.
BEKLENTİ 4 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın bu transferden 4 milyon Euro gelir elde etmeyi düşündüğü belirtilirken bu ücretin verilmesi durumunda oyuncunun satışına izin vereceği aktarıldı.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.