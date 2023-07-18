Al-Sadd ile Saiss arasında anlaşma tamam!

Beşiktaş Transfer Haberleri: Bir süredir Romain Saiss ile görüşmelerini sürdüren Al-Sadd, Faslı oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Al-Sadd ile Saiss arasında anlaşma tamam!
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18 Temmuz 2023 20:56
Beşiktaş'ta ayrılması beklenen Romain Saiss için hareketli dakikalar yaşanıyor. Faslı stoper, Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Romain Saiss, Katar ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaşmaya vardı. Faslı oyuncunun transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın kararını beklediği ifade edildi. 

BEKLENTİ 4 MİLYON EURO 

Beşiktaş'ın bu transferden 4 milyon Euro gelir elde etmeyi düşündüğü belirtilirken bu ücretin verilmesi durumunda oyuncunun satışına izin vereceği aktarıldı. 

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 

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