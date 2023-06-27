Al Rayyan'dan, Jackson Muleka teklifi

Beşiktaş'ta satış listesinde yer alan futbolculardan Jackson Muleka'ya Arap kulüplerinin ilgisi sürüyor.
Bugüne dek Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif alan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için son olarak Katar'ın Al Rayyan Kulübü devreye girdi. Yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerde Al Rayyan, 23 yaşındaki Muleka için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro önerdi.
FARK 500 BİN EURO
Oyuncuyu geçen yaz 3 milyon 350 bin Euro'ya alan Beşiktaş yönetimi ise bonservisi 4 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermeyi düşünmüyor.
Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken, aradaki farkın az olması nedeniyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Bugüne dek Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif alan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için son olarak Katar'ın Al Rayyan Kulübü devreye girdi. Yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerde Al Rayyan, 23 yaşındaki Muleka için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro önerdi.
FARK 500 BİN EURO
Oyuncuyu geçen yaz 3 milyon 350 bin Euro'ya alan Beşiktaş yönetimi ise bonservisi 4 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermeyi düşünmüyor.
Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken, aradaki farkın az olması nedeniyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.