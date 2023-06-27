Al Rayyan'dan, Jackson Muleka teklifi

Gelecek sezonun kadro planları arasında yer almayan Jackson Muleka'ya, Katar ekibinden teklif geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Al Rayyan'dan, Jackson Muleka teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2023 10:12
Beşiktaş'ta satış listesinde yer alan futbolculardan Jackson Muleka'ya Arap kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Bugüne dek Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif alan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için son olarak Katar'ın Al Rayyan Kulübü devreye girdi. Yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerde Al Rayyan, 23 yaşındaki Muleka için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro önerdi.

FARK 500 BİN EURO

Oyuncuyu geçen yaz 3 milyon 350 bin Euro'ya alan Beşiktaş yönetimi ise bonservisi 4 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermeyi düşünmüyor.

Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken, aradaki farkın az olması nedeniyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery