Al-Nassr uzatmalarda galibiyete uzandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 19. haftasında Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr uzatma dakikalarında bulduğu 3 gol ile Al Batin'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Al-Nassr uzatmalarda galibiyete uzandı
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03 Mart 2023 22:45
Suudi Arabistan Ligi'nin 19. haftasından Rudi Garcia'nın ekibi Al-Nassr ile Zdravko Lograrocic'in ekibi Al Batin karşı karşıya geldi.

Mrsool Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Al-Nassr 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 90+3'te Abdulrahman Ghareeb, 90+12'de Muhammed Al Fatil ve 90+14'te Muhammed Maran kaydetti. Konuk ekip Al Batin'in tek golü ise 17. dakikada Renzo Lopez'den geldi.

Al-Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalırken, skora katkı yapamadı. Bu sonuçla birlikte Al-Nassr 46 puanla liderliğini sürdürürken, Al Batin, 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Al-Nassr deplasmanda en yakın takipçisi Al Ittihad ile karşılaşırken, Al Batin evinde Khaleej'i konuk edecek.

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