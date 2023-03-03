Al-Nassr uzatmalarda galibiyete uzandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 19. haftasından Rudi Garcia'nın ekibi Al-Nassr ile Zdravko Lograrocic'in ekibi Al Batin karşı karşıya geldi.



Mrsool Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Al-Nassr 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 90+3'te Abdulrahman Ghareeb, 90+12'de Muhammed Al Fatil ve 90+14'te Muhammed Maran kaydetti. Konuk ekip Al Batin'in tek golü ise 17. dakikada Renzo Lopez'den geldi.



Al-Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalırken, skora katkı yapamadı. Bu sonuçla birlikte Al-Nassr 46 puanla liderliğini sürdürürken, Al Batin, 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Al-Nassr deplasmanda en yakın takipçisi Al Ittihad ile karşılaşırken, Al Batin evinde Khaleej'i konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ