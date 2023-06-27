Al-Nassr, Luiz Gustavo ile yollarını ayırıyor!

Al-Nassr'da Luiz Gustavo dönemi sona eriyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, Luiz Gustavo ile ayrılık kararını oyuncuya ilettiği belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Nassr, Luiz Gustavo ile yollarını ayırıyor!
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27 Haziran 2023 09:35
2022-23 sezonu başında Fenerbahçe'den Al-Nassr'a transfer olan Luiz Gustavo, Suudi Arabistan ekibine veda ediyor.

Arriyadiyah'ın geçtiği habere göre Suudi temsilcisi, Brezilyalı futbolcuya aldığı kararı iletti.

200 BİN DOLAR ÖDENECEK

Haber detayında Al-Nassr'ın, Luiz Gustavo'nun opsiyonunu kullanmama kararından dolayı oyuncuya 200 bin dolarlık ödeme yapacağı bilgisi geçildi.

29 MAÇTA 10 GOLE DİREKT KATKI

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 29 maça çıkan Luiz Gustavo 6 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.




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